Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продажи люксовых автомобилей в России снизились почти на четверть

В России продажи люксовых автомобилей упали на 22%

close
100%
Bentley

В России, в мае 2024 года было продано 38 новых люксовых автомобилей, что на 22% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, в годовом сравнении продажи новых люксовых автомобилей снизились впервые за последние 14 месяцев. До этого отрицательная динамика по ним наблюдалась лишь в марте 2023-го (-42%).

В топ-3 самых популярных автомобилей по итогам мая 2024 года вошли Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan.

До этого стало известно, что лидерство по продажам среди иностранных автомобильных брендов по итогам мая сохранил китайский Haval.

За месяц в России реализовано 14 тыс. автомобилей Haval, а по итогам пяти месяцев их продажи составили 66,2 тыс. автомобилей. Это в 2,2 раза больше, чем в январе-мае 2023 года. Рыночная доля Haval в России достигла 11,1%.

Наиболее популярным у россиян в мае стал кроссовер Haval Jolion, который разошелся тиражом 6,4 тыс. машин. На втором месте — Haval M6 (продано 2,7 тыс. машин за месяц).

Ранее стало известно, какие автомобили подешевели в РФ в июне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами