Продажи люксовых автомобилей в России снизились почти на четверть

В России, в мае 2024 года было продано 38 новых люксовых автомобилей, что на 22% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, в годовом сравнении продажи новых люксовых автомобилей снизились впервые за последние 14 месяцев. До этого отрицательная динамика по ним наблюдалась лишь в марте 2023-го (-42%).

В топ-3 самых популярных автомобилей по итогам мая 2024 года вошли Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan.

До этого стало известно, что лидерство по продажам среди иностранных автомобильных брендов по итогам мая сохранил китайский Haval.

За месяц в России реализовано 14 тыс. автомобилей Haval, а по итогам пяти месяцев их продажи составили 66,2 тыс. автомобилей. Это в 2,2 раза больше, чем в январе-мае 2023 года. Рыночная доля Haval в России достигла 11,1%.

Наиболее популярным у россиян в мае стал кроссовер Haval Jolion, который разошелся тиражом 6,4 тыс. машин. На втором месте — Haval M6 (продано 2,7 тыс. машин за месяц).

Ранее стало известно, какие автомобили подешевели в РФ в июне.