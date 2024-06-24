Названы пять проблемных подержанных кроссоверов в России

Среди подержанных кроссоверов небольшой надежностью отличаются модели Land Rover Discovery и Peugeot 3008. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерия Антюфьева.

«Land Rover Discovery 2004–2017 годов выпуска отличается многочисленными неисправностями, включая проблемы с двигателем, подвеской, аккумулятором, тормозами, электрикой и топливной системой. Особенно часто владельцы сталкиваются с утечками масла», — говорится в сообщении.

Что касается Peugeot 3008 (2013-2019), то основные проблемы связаны с выхлопной системой, подвеской, а также с аккумулятором, электрикой, двигателем и топливной системой. Кроме того, часто выходят из строя элементы подвески.

Кроме того, ненадежным эксперт назвал Land Rover Discovery Sport (2014--настоящее время). У машины есть проблемы с системой охлаждения двигателя, а также с коррозией кузова.

Еще один проблемный автомобиль — Range Rover Evoque (2011–2019). У этих машин часто встречаются проблемы с электрикой, кондиционером, выхлопной системой и трансмиссией.

Также среди проблемных кроссоверов можно выделить Nissan X-Trail (2014–2021). Чаще всего в автомобиле выходят из строя кондиционер, аккумулятор, тормоза, электрика, двигатель и трансмиссия.

До этого Антюфьев заявил, что среди недорогих подержанных автомобилей за 500 тысяч рублей надежностью отличаются Ford Focus и Kia Rio.

Основным преимуществом Focus является надежный бензиновый мотор с прогнозируемым ресурсом 300-350 тысяч километров. Оптимальным выбором считается версия с механической коробкой передач и 1,6-литровым двигателем.

За 500 тысяч рублей можно купить Kia Rio с пробегом до 200 тыс. км. Автомобиль отличается высокой ремонтопригодностью. Рекомендуется выбирать модификации с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,4 л.

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