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Движение по Крымскому мосту восстановили

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

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Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Сообщение о приостановке движения по мосту появилось в 12:14 по мск. В 12:35 по мск стало известно о его восстановлении.

До этого движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрывали 18 июня.

В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Крымский мост с помощью оперативно-тактических американских ракет ATACMS.

По заявлению главы российского оборонного ведомства, украинские военные выпустили десять американских ракет в сторону дорожной переправы. Вооруженные силы Российской Федерации сбили все баллистические ракеты и отразили массированную атаку.

Ранее в ЕС назвали возможный удар по Крымскому мосту правом Украины на самозащиту.

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