Итальянцы выдавали машины китайской Chery за произведенные в Италии, но это вскрылось

Итальянский автопроизводитель DR Automobiles выдавал импортированные автомобили китайской автокомпании Chery за свои собственные, однако это обстоятельство вскрылось и компания была оштрафована на 6 млн евро по решению Антимонопольного управления Италии (AGCM). Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой решение AGCM. В резолюции дела указано, что штраф DR Automobiles получила за введение потребителей в заблуждение относительно китайского происхождения автомобилей.

Как следует из материалов дела, оштрафованная компания поставляла из Китая модели Chery Tiggo 2 и Tiggo 4, которые затем реализовывались в Евросоюзе под брендом DR и Evo. Машины маркировались и распространялись в еврозоне как товар, произведенный в Италии, тогда как в основном они были произведены в Китае. На территории Италии были сделаны лишь незначительные операции по замене логотипов, отделке и несущественной досборке автомобилей Chery.

В DR Automobiles заявили, что подадут апелляцию на решение антимонопольщиков, утверждая, что никогда не заявляли, что их автомобили полностью итальянские. Основатель компании Массимо Ди Рисио назвал решение AGCM невероятным.

«Мы полностью отвергаем решение AGCM и собираемся оспорить его. Мы уверенны в его полной отмене», — цитирует его агентство Reuters.

Собеседник агентства добавил, что его компания планирует активизировать деятельность на своем заводе в итальянской коммуне Маккиа-д'Изерния, открыв новую площадку для сборки новых китайских моделей. При этом Италия недавно заняла жесткую позицию в вопросе происхождения товаров, которые маркируются наименованием «Сделано в Италии», а также национальным флагом. Так, в мае 2024 года автомобильный концерн Stellantis вынужден был удалить итальянский флаг с заднего бампера своего компактного кроссовера Fiat 600, который, несмотря на итальянскую юрисдикцию самого бренда Fiat, собирается в Польше. В этом случае власти также указали, что неправильная маркировка страны происхождения автомобиля вводит в заблуждение покупателей.

Ранее стало известно, что Chery начала продажи кроссовера Fengyun T6 с «парящей» крышей.