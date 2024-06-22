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В Совфеде рекомендовали службам доставки ввести штрафы для курьеров за нарушение ПДД

Сенатор Шейкин: службам доставки следует штрафовать курьеров за нарушение ПДД

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Shutterstock/FOTODOM

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин выступил с предложением к руководству служб доставки ввести для курьеров внутренние штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с ростом числа происшествий с участием курьеров, направил письма в крупнейшие службы доставки. Я рекомендовал руководителям компаний вводить систему внутренних штрафов, использовать устройства по отслеживанию нарушителей и ограничению скорости средств передвижения курьеров, а также прошу высказать свои предложения по контролю и привлечению к ответственности курьеров, нарушающих ПДД», — заявил ТАСС Шейкин.

До этого сенатор Шейкин заявил, что законопроект о штрафах до 30 тыс. рублей для электросамокатчиков, планируется включить санкции за вождение с мобильным телефоном без устройства hands-free.

Законопроект о штрафах для электросамокатчиков и других пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе велосипедистов, был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле 2024 года.

Так, согласно документу, предусмотрен штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования — до 30 тыс. рублей, за превышение скорости при использовании СИМ — в размере до 5 тыс. рублей, штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек — до 3 тыс. рублей и за перевозку детей — до 5 тыс. рублей, а также штраф за оставление водителем СИМ места ДТП — до 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в РФ самокатчикам могут запретить ездить на определенных участках дороги.

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