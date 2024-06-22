Названы минусы подержанной Lada Priora

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал, как правильно выбрать подержанный автомобиль Lada Priora за 250 тыс. рублей.

Так, по его словам, за 250 тыс. рублей это будет автомобиль 2011-2012 годов выпуска. Это может быть как седан, так и универсал или хетчбэк.

«Под капотом встречаются двигатели объемом 1,6 литра с 8 или 16 клапанами. Восьмиклапанный двигатель мощностью 87 л.с. очень неплох по надежности и отдаче. После покупки сразу стоит поменять водяной насос. В самый неподходящий момент он может заклинить. Также лучше сразу поменять ремень ГРМ», — сказал автоэксперт.

По словам Виноградова, механическая коробка передач не отличается точностью механизма переключения. А слабым местом остается муфта включения первой и второй передач, издающая при работе хруст.

До этого стало известно, что среди недорогих подержанных автомобилей за 500 тыс. рублей надежностью отличаются Ford Focus и Kia Rio.

Основным плюсом Focus является надежный бензиновый мотор с ресурсом 300-350 тыс. км. Лучшим выбором считается версия с механической коробкой передач и 1,6-литровым силовым агрегатом.

За 500 тысяч рублей можно купить Kia Rio с пробегом до 200 тыс. км. Рекомендуется выбирать модификации с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,4 л.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ приостановил производство Lada Niva из-за отсутствия комплектующих.