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АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Niva

АвтоВАЗ приостановил производство Lada Niva из-за отсутствия комплектующих

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Lada

«АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой определенных комплектующих для сборки автомобилей Lada Niva, поэтому сегодня объявлен выходной на линии сборки этой модели. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с изменением ситуации с поставкой комплектующих изделий, отменяется работа на АвтоВАЗе в выходной день 22 июня в подразделениях автосборочного комплекса, занятых производством автомобилей семейства Niva», — говорится в сообщении паблика.

Отмечается, что работа отменена из-за отсутствия приводов. Последние дни автомобили сходили с линии в некомплектном состоянии, с приводом на задний мост.

До этого «АвтоВАЗ» начал поставлять в дилерские центры универсалы Lada Granta Cross. Завод решил производить модель в шести комплектациях и пяти цветах. При этом предусмотрены стандартные эмали белого и черного цветов, а также серебристый, темно-серый и золотисто-коричневый «металлики».

От стандартной Lada Granta автомобиль Cross отличается наличием обвеса из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье, высоким дорожным просветом, а также новыми шинами, которые подходят для езды по пересеченной местности.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ проводит испытания нового среднеразмерного кроссовера.

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