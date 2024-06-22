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Geely показала, как будет выглядеть обновленный седан Emgrande

Geely опубликовала изображение обновленного седана Emgrande

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Geely

Китайская компания Geely опубликовала фото седана Emgrande четвертого поколения. Продажи начнутся в конце июня 2024 года. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина новинки составляет 4638 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1460 мм. Колесная база — 2650 мм. Новый Geely Emgrand получит камеры, радары, наружные зеркала и люк на крыше.

Geely Emgrand четвертого поколения получит 1,5-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель мощностью 127 л.с.

Цены на обновленный седан Geely Emgrand будут начинаться от 69,9 тыс. юаней (850 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что российские дилеры автобренда Geely начали продажи кроссовера Atlas нового поколения с системой полного привода.

Под капотом установлен четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. (325 Нм). Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель будет доступна в трех аналогичных вариантах исполнения, что и версии кроссовера с передним приводом: Luxury (3,4 млн рублей), Flagship (3,6 млн рублей), и Flagship Sport (3,7 млн рублей).

Ранее сообщалось, что в России новый кроссовер Forthing T5 будут продавать за 1,9 млн рублей.

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