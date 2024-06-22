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Петербуржец пытался силой посадить чужого ребенка в машину и попал на видео

В Петербурге мужчина напал на игравшего ребенка и пытался затащить его в машину

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге мужчина попытался насильно посадить чужого ребенка в свою машину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Видео инцидента снял очевидец.

«В Красносельском районе Питера незнакомый мужчина избил 10-летнего мальчика и пытался запихнуть его в машину — причиной деспотичных методов воспитания стали шумные игры под окнами на Катерников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отец ребенка обратился в полицию. Следственный комитет организовал проверку на наличие признаков преступлений по статьям о хищении человека и незаконном лишении свободы.

Сам злоумышленник заявил, что компания мальчиков несколько дней прыгала по его подоконнику на первом этаже и ломала окно — в этот момент в его квартире был маленький ребенок.

До этого стало известно, что в Новосибирске водитель скорой помощи несколько раз руками и ногами ударил мужчину в седане. Инцидент произошел 11 июня. У скорой помощи были включены спецсигналы. После конфликта машины разъехались.

Ранее сообщалось, что на Урале автомобиль ДПС протаранил байк с двумя детьми при погоне.

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