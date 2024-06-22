Пассажирский автобус едва не упал с пристани в море в Приморском крае

Автобус Sollers Atlant Bus с 15 пассажирами едва не свалился с пирса в море в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По предварительным данным туристический микроавтобус приехал к морю и остановился на пирсе в поселке Зарубино. Когда водитель парковался, его отвлек один из пассажиров. Водитель обернулся к пассажиру и не заметил, как автобус съехал с пристани и повис своей передней частью над морем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водителю и всем пассажирам удалось выбраться из автобуса. Приехавшие на вызов полицейские задержали 63-летнего мужчину и отвезли в отделение. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Пассажиры смогли уехать во Владивосток на другом автобусе.

О том, что стало дальше с автобусом, не сообщается.

До этого стало известно, что в Пермском крае произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на 164-м километре трассы «Пермь – Березняки». Водитель средства передвижения не справился с управлением и слетел в кювет, после чего перевернулся на бок. В автобусе находился 41 человек, из них восемь пострадали. Авария произошла из-за плохого самочувствия водителя.

Ранее жительница Саратова на автомобиле протаранила остановку с женщиной на ней.