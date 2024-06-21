Звезду сериала «Склифосовский» задержали из-за наркотиков в нижнем белье

В Москве задержали актера сериалов «Склифосовский» и «Прометей» Георгия Сагиашвили за перевозку наркотиков — в нижнем белье у него нашли 13 г марихуаны. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot. По данным Telegram-канала, актер находился за рулем каршеринга.

«В машине с Георгием были две девушки. Когда полицейские остановили авто, артист так разнервничался, что, отвечая на вопрос «Есть ли что-нибудь запрещённое?», сразу во всём признался, достал и показал. Сагиашвили задержали, а растительное вещество направили на экспертизу», — говорится в публикации.

В отношении актера могут возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконная перевозка наркотиков без цели сбыта». Сагиашвили грозит до трех лет колонии.

До этого российский дипломат отказался пройти алкотест после автомобильной аварии в Сеуле. По данным СМИ, два автомобиля столкнулись в корейской столице. На месте инцидента полицейские посчитали, что от дипломата пахнет алкоголем, и предложили ему провести тест. Однако тот отказался и заявил о дипломатической неприкосновенности, передает агентство.

Ранее в Самарской области задержали врио министра транспорта.