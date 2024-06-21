В Киевской области мужчина взорвал гранату в машине

В Буче в Киевской области неизвестный мужчина взорвал гранату в машине. Об этом сообщают местные паблики.

Отмечается, что мужчина подошел к случайному автомобилю, вытащил гранату и потребовал везти его к белорусской границе. Водитель на просьбу недоброжелателя не ответил, после чего неизвестный взял гранату и взорвал ее в салоне машины.

Водитель не пострадал, успев выбежать из авто.

21 июня Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании восьмерых украинцев, которые пытались сбежать в Венгрию через реку Тису на надувной лодке.

По данным ведомства, мужчин задержали в Закарпатье. Их на берегу реки ожидали с плавсредством три подростка, которые признались, что должны были передать надувную лодку украинцам. За свое «спасение» уклонисты заплатили по $8–11 тысяч.

До этого министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что Киев ведет переговоры с Европейским союзом о возвращении в страну уклонистов, незаконно пересекших государственную границу.

Ранее МИД РФ направил Армении ноту протеста после визита армянской делегации в Бучу.