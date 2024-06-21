В Самарской области задержан врио министра транспорта

В Самарской области задержан временно исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин. Об этом сообщает издание «Новости Самары».

Отмечается, что на данный момент в доме у Пивкина проходит обыск. На него завели уголовное дело по части третьей статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).

До этого сообщалось, что Советский районный суд арестовал вице-мэра Орла Вадима Ничипорова за превышение полномочий. Задержание и арест чиновника произошли на фоне возбуждения уголовного дела по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина — главе орловского управления СК было поручено проверить обстоятельства по факту воспрепятствования предпринимательской деятельности в Орле. Заявление против Ничипорова подал местный бизнесмен Вадим Кривов, занимающийся перевозками.

Также сотрудники правоохранительных органов задержали первого вице-мэра Орла Вадима Ничипорова.

Ранее в Орловской области задержали троих экс-участников ЧВК «Вагнер», создавших ОПГ.