Более 500 автомобилей повреждены в результате непогоды в Москве и области

Деревья и упавшие в результате ураган предметы повредили более 500 автомобилей в Москве и Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В столице повреждены 443 автомобиля, в области — 124 машины.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей Москвы, что смерчи могут чаще появляться в городе и пригородах. По словам эксперта, хоть такое явление нехарактерно для Московского региона, но оно будет проявляться чаще из-за изменения климата.

Днем 20 июня на Москву обрушился ураган «Эдгар». В столице прошел «мегаливень», а порывы ветра достигали 22 м/с. Ураган повалил множество деревьев в столичном регионе. Еще одной жертвой непогоды стал строитель — на него обрушились строительные леса. СМИ также сообщают о как минимум 18 пострадавших, среди них есть дети. Как Москва пережила ураган — в материале «Газеты.Ru».

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