Россияне стали реже перепродавать авто

В России автовладельцы стали более склонны удерживать автомобили возрастом до семи лет и откладывать приобретение новых моделей. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Продажи семилетних автомобилей падают быстрее, чем на рынке в целом, и их доля впервые с 2017 года снизилась до менее 20%. Дилеры объясняют эту тенденцию нежеланием клиентов пересаживаться с относительно новых европейских и корейских марок на китайские автомобили в условиях высоких процентных ставок и цен.

Эксперты также указывают на общее снижение поступления новых автомобилей на рынок после кризиса 2015 года.

На вторичном рынке автомобилей продается еще меньше свежих машин, следует из данных «Автостата». Согласно аналитикам, с января по май продажи автомобилей возрастом до семи лет сократились на 7,3%, до около 440 тыс. штук. Доля этого сегмента уменьшилась до 19%, в то время как в период с 2018 по 2023 годы на семилетние автомобили приходилось более 20% рынка. Динамика этого сегмента заметно хуже, чем общего вторичного рынка, который за пять месяцев показал незначительное снижение продаж на 0,1%.

На платформе «Авто.ру» предложения в сегменте до семи лет в мае 2024 года уменьшились на 8% по сравнению с декабрем 2023 года, но за январь—май выросли на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. Представитель сервиса отмечает, что владельцы автомобилей откладывают замену из-за значительного роста цен и изменений в структуре предложения новых машин.

Директор департамента автомобилей с пробегом компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Андрей Гришаков добавил, что в настоящее время клиенты обменивают свои автомобили возрастом около десяти лет. Он указывает, что многие клиенты пока не доверяют китайским производителям, а приобрести альтернативу своему семилетнему европейскому, японскому или корейскому автомобилю осложнено из-за отсутствия этих брендов на российском рынке.

Глава отдела маркетинга и PR компании «Борисхоф» Аркадий Григорьев добавляет, что многие владельцы автомобилей отказываются от покупки новых моделей из-за высоких процентных ставок по кредитам и общего повышения стоимости денег. Он отмечает, что свежие автомобили с пробегом до семи лет показывают хорошую и предсказуемую ликвидность.

Заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом компании «Авилон» Роман Титов сообщает, что в настоящее время наблюдается дефицит во всех сегментах автомобилей с пробегом. Некоторые владельцы европейских и корейских марок откладывают продажу, если не могут найти замену. По его мнению, свежие автомобили продолжают уходить с рынка и пополняться в небольших объемах. Эксперты «Авто.ру» также отмечают, что уменьшение продаж новых автомобилей сказывается на предложении на вторичном рынке.

Автомобильный аналитик Владимир Беспалов указывает, что уменьшение количества автомобилей возрастом до семи лет объясняется также сокращением объемов рынка новых автомобилей после кризиса 2015 года. В тот год из-за девальвации рубля продажи новых легковых автомобилей в России упали на 36%, что стало крупнейшим обвалом рынка с 2009 года.

С тех пор авторынок не достигал объемов в 2,5 млн проданных новых автомобилей. В 2017 и 2020 годах ежегодно продавалось около 1,6 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса. Эксперт отмечает, что низкий приток новых автомобилей после кризиса привел к уменьшению предложения на рынке.

Кроме того, по словам Владимира Беспалова, седельные автомобили и моложе становятся более интересными для покупателей из-за высоких цен на новые модели и неочевидных преимуществ по техническим характеристикам.

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