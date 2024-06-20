Появилось видео, как извлекают водителя из авто, придавленного деревом

В Москве дерево придавило мужчину, который во время урагана находился в машине. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Мужчина находился в машине у дома на улице Академика Илюшина. Пострадавшего достали спасатели, он жив, его госпитализировали с различными травмами», — говорится в сообщении.

Судя по видео, автомобиль, в котором находился мужчина, полностью разбит и не подлежит восстановлению.

Москвичей предупреждали, что 20 июня столицу ждут экстремальные погодные условия. Городские службы перешли к работе в усиленном режиме. Ожидается, что в Москве выпадет до 20 мм осадков в течение часа.

На улицы города дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб, а также приняты меры по защите жилых сооружений от порывов ветра.

По прогнозу синоптиков, такая погода продлится в Москве до вечера. В некоторых районах возможен град.

Как сообщили в столичном Департаменте транспорта, из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. В ведомстве рекомендовали отказаться от поездок на автомобиле и использовать метро.

Ранее синоптик призвал перестроить дороги из-за риска нового суперливня.