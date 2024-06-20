Стало известно, как Ким Чен Ын назвал подаренный Путиным Aurus

Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил лимузин Aurus Senat, который ему подарил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское радио «Голос Кореи». Он назвал российский лимузин великолепным.

«Оба лидера по очереди управляли автомобилем, подаренным товарищу Ким Чен Ыну президентом Путиным, проезжая по красивым дорожкам гостевого дома. Товарищ Ким Чен Ын высоко оценил характеристики подаренного автомобиля и выразил благодарность президенту за этот великолепный подарок», — говорится в сообщении «Голоса Кореи».

Президент России Владимир Путин во время визита в Пхеньян сел за руль правительственного автомобиля Aurus и прокатил на нем лидера КНДР Ким Чен Ына.

С автомобилем марки Aurus российский президент России познакомил главу КНДР во время официального визита последнего в РФ в сентябре 2023 года, когда Ким Чен Ын в составе большой делегации посетил также космодром «Восточный». Лимузин Aurus Senat Путин подарил Ким Чен Ыну в феврале 2024 года.

До этого лимузин Aurus, на котором президент России Владимир Путин приехал на переговоры в президентский дворец во вьетнамском Ханое, вызвал интерес у местных жителей.

Автомобиль Aurus был припаркован во дворе дворца президента. Находящиеся рядом вьетнамцы заинтересовались машиной и стали фотографироваться на ее фоне. Кроме того, фото с премиальным автомобилем сделали полицейские.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ закупит автомобили Lada Aura и Iskra.