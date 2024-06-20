Россиянам рассказали, что чаще всего ломается в вариаторе автомобиля

Срок службы вариатора и риск его износа существенно варьируются в зависимости от конкретного автомобиля и стиля вождения. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. При этом есть несколько узлов, которые выходят из строя чаще всего.

«Среди наиболее распространенных неисправностей вариатора, утечка трансмиссионной жидкости, износ ремня, выход из строя конусных шкивов, повреждение подшипников», — перечислил Стрельбицкий.

Относительно легкие неисправности (такие, как небольшие утечки жидкости или износ ремня) в среднем появятся на пробеге от 50 до 150 тыс. км. Наиболее серьезные проблемы (отказ конусных шкивов или повреждение подшипников) возникают на пробеге от 100-150 тыс. км. И капитальный ремонт или замена вариатора обычно требуется на пробеге свыше 200 тыс. км.

Средний срок службы вариатора, при надлежащем обслуживании и бережной эксплуатации, в среднем составляет от 150 до 250 тыс. км., сказал эксперт.

Сократить срок службы данного типа трансмиссии способен стиль вождения: с резкими ускорениями, буксировкой тяжелых грузов, частая езда на повышенных скоростях, предупредил специалист.

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