В Петербурге велосипедист поджег автомобиль и попал на видео

В Санкт-Петербурге мужчина бросил в салон припаркованного автомобиля Volkswagen зажженный предмет. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Батя».

«Ночное фаер-шоу для конкретной припаркованной иномарки устроил велосипедист в Петербурге. Мужчина закинул в салон что-то подожженное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуацию успел увидеть и заснять один из жильцов. Сработала сигнализация — и владелец успел потушить свою машину. Поджигателя уже ищут.

До этого стало известно, что в Москве мужчина сжег купе BMW M4 своего соседа за то, что он неправильно парковался. Стоимость машины составляет 12 млн рублей.

Водитель постоянно блокировал другие автомобили. Это надоело одному из его соседей. Он дождался, пока хозяин оставит автомобиль без присмотра, и поджег его. Вместе с BMW оплавились еще три авто, припаркованные рядом.

Пиромана задержал охранник, а жильцы вызвали полицию. Хозяин сгоревшего автомобиля на парковку пока не выходил.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция остановила пикап, в кузове которого находились семь человек.