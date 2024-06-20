«АвтоВАЗ» запустил продажи Lada Largus

На российском рынке начались продажи универсалов и фургонов Lada Largus. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

«Lada Largus будет представлен в 4 комплектациях: три 5-местных универсала и один коммерческий фургон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пятиместный универсал Lada Largus предлагается в базовой комплектации Classic (от 1,66 млн рублей), которая оснащается 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. и включает водительскую подушку безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, кондиционер, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением.

Фургон Lada Largus будет стоить 1,67 млн рублей. В оснащение входят подушка безопасности водителя, кондиционер, ABS, система ЭРА-ГЛОНАСС, центральный замок с дистанционным управлением.

В России производство Lada Largus прекратилось весной 2022 года, после чего «АвтоВАЗ» выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако позже все запасы оказались полностью распроданы.

В апреле стало известно, что завод «Лада Ижевск», входящий в группу «АвтоВАЗ», завершает подготовку к возобновлению серийного производства автомобилей семейства Lada Largus. Сообщалось, что автомобили сначала будут выходить в двух оттенках — «ледниковый» и «платина». Затем в цветовую гамму добавят «пантеру» и «борнео».

«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Largus 15 мая 2024 года. Первыми выпущенными автомобилями в Ижевске стали универсал в версии Classic и коммерческий фургон.

Ранее у Lada Vesta выявили проблему с программным обеспечением.