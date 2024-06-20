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BMW представила новое поколение кроссовера X3 из вторсырья

BMW сделала новое поколение кроссовера X3 из вторсырья

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BMW

Немецкая компания BMW представила новое поколение кроссовера X3. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Продажи на европейском рынке начнутся в четвертом квартале 2024 года.

Автомобиль получил большую решетку радиатора с вертикальными и диагональными планками, новый бампер и фонари с T-образным рисунком. Коэффициент сопротивления воздуху составляет 0,27.

В длину машина выросла на 34 мм (до 4755 мм), а в ширину — на 29 мм шире. Размер колесной базы остался без изменений — 2865 мм.

В салоне количество физических клавиш сведено к минимуму. Автомобиль получил сдвоенный блок экранов приборной панели и медиасистемы и спортивные сиденья. Клиент может заказать специальную отделку салона, которая выполнена из вторсырья.

Новый BMW X3 поступит в продажу с бензиновым и дизельным моторами мощностью 208 и 197 л.с. соответственно. Разгон до 100 км/час у таких автомобилей занимает 7,8 и 7,7 с.

Также заявлена гибридная версия мощностью 300 л.с. Кроме того, можно будет заказать топовую версию BMW X3 c 3-литровым бензиновым двигателем мощностью 398 л.с. От 0 до 100 км/час такой кроссовер может разогнаться за 4,6 с.

В Германии цена на новый BMW X3 начинается от €58 тыс. (5,4 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что белорусско-китайское СП БелДжи начало отгружать российскому дистрибьютору компактный кроссовер Belgee X70.

Belgee Х70 — это паркетник Geely Atlas Pro с другими шильдиками. Автомобиль X70 встал на конвейер белорусского предприятия 24 мая. Как и Geely Atlas Pro, кроссовер оборудован светодиодными фарами и задними фонарями, 18-дюймовыми легкосплавными дисками и системой бесключевого доступа с запуском мотора кнопкой.

В переднеприводной версии автомобиль оснащен турбомотором 1.5 мощностью 177 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой гидромеханической АКП. Для полноприводной версии с многодисковой межосевой муфтой предусмотрена семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.

Ранее сообщалось, что под брендом Xcite в России станут выпускать кроссовер Chery Tiggo 8.

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