Названы самые популярные экономичные автомобили в России

В России в категории легковых автомобилей с моторами объемом до 1,5 л самой популярной подержанной моделью стал отечественный седан Lada 2110, а среди новых — кроссовер Haval Jolion. Об этом 20 июня сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авито Авто», которые изучили данные за 5 месяцев 2024 года.

«Среди подержанных автомобилей с двигателем до 1,5 л первое место по доле в спросе заняла Lada (37,7%). На втором месте Hyundai (7%), на третьем находиться Chevrolet (6,5%). Далее следуют Toyota (4,3%) и Daewoo (4,2%)», — говорится в сообщении.

В топ-5 по доле в спросе среди подержанных машин лидирует Lada 2110, на втором месте — 2109, на третьем — 2114. Замыкают пятерку лидеров 2115 и 21099. Больше всего на рынке продают автомобилей ВАЗ-2110, Kia Rio, Lada 2114, Lada 2115 и Hyundai Accent.

По словам директора направления «Автомобили» в «Авито Авто» Вадима Иванова, покупатели ценят автомобили с двигателями 1,5 л. за сочетание мощности, экономичности и доступности.

До этого стало известно, что Япония в мае сократила поставки в Россию легковых автомобилей (одной из основных категорий в товарообороте двух стран) на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфина Японии.

Кроме того, поставки в Россию запчастей к автомобилям в мае сократились на 8,3%, а поставки мотоциклов выросли на 18,1%. На легковые машины приходится 65,1% всего японского экспорта в РФ.

Также выяснилось, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, ввезенных в страну по официальным каналам, составили 126,4 тыс. штук. С учетом альтернативных каналов ввоза в России за месяц было продано 142,9 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что в РФ могут ужесточить правила перепродажи ввезенных машин.