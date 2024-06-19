Китайцы запретили продавать автомобили Zeekr в Россию

Китайские автодилеры бренда Zeekr получили официальное письмо, в котором говорится о полном запрете продаж премиальных автомобилей в Россию. Об этом сообщает портал «Автовзгляд» со ссылкой на основателя аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергея Пиголкина. По его словам, автопроизводитель не стал комментировать свои действия.

«Сейчас, конечно, те дилеры, у которых есть деньги, затарятся. Может, это нужно, чтобы всколыхнуть продажи. За китайцами такое уже наблюдалось — например, в прошлом году с выходом обновленного Voyah Free также вводился запрет на поставку машин из Китая. Якобы такой купленный автомобиль в России будет «кирпичом», — напомнил Сергей Пиголкин.

Zeekr является китайской маркой электромобилей премиум-сегмента, подразделением компании Geely. Производство электромобилей Zeekr началось в октябре 2021 года. На российском рынке автомобили появились в 2023 году. Это кроссовер Zeekr X, спортивный автомобиль Zeekr 001 и минивэн Zeekr 009.

Модель Zeekr X была представлена в Китае в апреле 2023 года. Заднеприводный вариант оснащен электродвигателем мощностью 272 л.с. с запасом хода 560 км и разгоном до 100 км/ч за 5,8 сек. В полноприводном варианте два мотора общей мощностью 428 л.с., разгон за 3,7 сек, запас хода 512 км.

Спортивный электромобиль Zeekr 001 имеет мощность электродвигателя от 272 до 1125 л.с., время разгона до 100 км/ч от 6,9 до 2,7 сек.

Zeekr 009 является самым быстрым минивэном в мире. Полноприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 4,5 сек. Мощность двигателя 544 л.с.

Ранее сообщалось, что ни разу не победивший первый китайский гонщик «Формулы-1» прорекламирует Zeekr.