В России предложили создать спецподразделение для слежения за самокатчиками

В Госдуме предложили создать «электросамокатную полицию», которая будет контролировать соблюдение правил дорожного движения пользователями электросамокатов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Автором предложения стал депутат Владислав Даванков.

Как сообщается в письме главе МВД Владимиру Колокольцеву, 73% жителей Москвы негативно относятся к электросамокатам в городе, прежде всего потому, что они переживают за свою безопасность. По мнению депутата Владислава Даванкова, главная проблема — недостаток контроля за самокатчиками.

Поэтому депутат предлагает создать «электросамокатную полицию» — спецпатрули, которые будут ходить в популярных общественных местах и следить, чтобы любители самокатов не нарушали ПДД.

В случае одобрения инициативы патрули «электросамокатной полиции» могут появиться не только в Москве, но и в других городах России.

До этого Центр Сити Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ провел онлайн-опрос среди жителей столицы и выяснил, что большинство горожан выступают против использования электросамокатов.

Так, почти 3/4 москвичей относятся к электросамокатам на улицах Москвы негативно: из них 48 % — «безусловно отрицательно» и 25 % – «скорее отрицательно».

Также исследование показало, что 55% москвичей видят в электросамокатах угрозу безопасности. При этом 45% респондентов считают, что они потенциально опасны и для водителей авто. Порядка 40% хотели бы запретить электросамокаты. При этом 20% москвичей считают, что электросамокаты позволяют удобно перемещаться по городу. Еще 58% опрошенных готовы смириться с электросамокатами на улицах.

Среди мер регулирования электросамокатов москвичи предложили снизить максимальную скорость транспорта (42%), начать выдавать пользователям документ о знании ПДД (39%), повысить возрастное ограничение (36%).

Ранее в соцсетях нашли «серые» схемы аренды электросамокатов.