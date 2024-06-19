Москвич прокатил в кузове пикапа друзей и попал на видео

В Москве полиция остановила пикап, в кузове которого находились семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Парни решили снять веселое видео и толпой сели в багажник пикапа. Однако их быстро остановили сотрудники ДПС, едва они успели проехать по Патриаршим прудам», — говорится в сообщении.

Судя по видео, после того, как автоинспекторы остановили машину, из багажника выпрыгнули все молодые люди.

О том, наказали ли водителя пикапа за перевозку людей в кузове автомобиля, не сообщается.

До этого стало известно, что киллеры устроили ДТП на дороге в Московской области, чтобы попытаться совершить покушение на директора столичного рынка в Отрадном.

Инцидент произошел в феврале 2024 года — тогда в районе Павловского Посада киллеры спровоцировали ДТП, врезавшись в автомобиль директора рынка на ВАЗ-2107. После того как произошло ДТП, киллеры совершили покушение, но мужчина получил только ранения в шею и руку и остался жив благодаря своевременной медицинской помощи.

Нападавшие скрылись, но были вскоре обнаружены и задержаны — часть из них в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Audi с московскими номерами врезался в стеклянную витрину магазина.