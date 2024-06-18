Бывший глава Автодора Кельбах получил 12 лет колонии за ущерб при строительстве ЦКАД

Тверской суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве ЦКАД. Об этом сообщает РИА Новости.

«Окончательно назначить Кельбеху наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии общего режима», — огласила приговор судья Ольга Затомская.

В июле 2019 года генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что по результатам проверки Счетной палаты строительства ЦКАД в отношении Кельбаха за злоупотребление служебными полномочиями было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе СКР рассказали, что, по данным следствия, Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительную выплату в размере 2 млрд рублей акционерному обществу «Крокус интернешнл».

В то же время Счетная палата подчеркивала, что срывы сроков строительства ЦКАД могут потребовать от бюджета дополнительных 19,8 млрд рублей на возмещение концессионерам.

Ранее сообщалось, что бывший владелец «Рольфа» оспорит национализацию компании.