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В России резко выросло число желающих управлять мотоциклом

В России в 2024 году в четыре раза выросло число желающих управлять мотоциклом

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Bulkin Sergey/Global Look Press

В мае спрос на права категории А в России увеличился в четыре раза по сравнению с декабрем прошлого года, передает проект «Сноб» со ссылкой на пресс-службу Авто.ру.

Уточняется, что на интернет-платформе весной заметно увеличивается количество объявлений о продаже двухколесной техники, а пользователи гораздо чаще вводят в строку поиска запросы, связанные с мотоциклами. Пик приходится на июнь и июль.

По состоянию на начало июня 2024 года на Авто.ру представлено свыше четырех тысяч новых мотоциклов, что на 160% больше, чем годом ранее. В сегменте подержанной техники объем предложения увеличился на 1% в сравнении с июнем 2023-го.

Среди отечественных марок чаще всего ищут «Урал», «Иж», «Яву» и «Минск», среди зарубежных — Honda, BMW, Harley-Davidson и
Yamaha.

До этого в Федеральной нотариальной палате (ФНП) заявили, что россияне в 2024 году стали чаще брать кредиты под залог транспортных средств.

Отмечалось, что за первые пять месяцев 2024 года граждане РФ заложили 858,2 тыс. автомобилей, мотоциклов, мопедов и других транспортных средств. Это на 60% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее в Москве образовалась трехкилометровая пробка из-за ДТП с мотоциклистом.

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