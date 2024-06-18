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Volvo прекратила выпуск одной из старейших своих моделей

Volvo сняла с производства седан S60 из-за низких продаж

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Volvo

Компания Volvo сообщила о прекращении производства модели S60 на заводе в Южной Каролине. Об этом сообщает motor1.com. Автомобиль выпускался более 20 лет.

Отмечается, что последний автомобиль сойдет с конвейера предприятия в июне 2024 года. По данным издания, в последние три года продажи Volvo S60 снижались. В год фирма реализовывала не более 10 тыс. машин, в то время как ближайшие конкуренты BMW и Mercedes-Benz продавали ежегодно по 33 тыс. единиц машин 3-series и C-class.

На конвейере место снятого с производства S60 займет электромобиль Volvo EX90.

Новинка оснащается двумя электромоторами на передней и задней оси. Суммарная мощность силовой установки для автомобиля в версии Twin Motor Performance — 517 л.с. Запас хода автомобиля достигает 600 км. Позднее в продаже появятся и менее мощные версии.

Volvo EX90 располагает семиместным салоном и широким набором систем активной безопасности, в том числе камерами, радарами и лидаром, контролирующими пространство вокруг автомобиля. Благодаря этому оборудованию, в частности, EX90 способен самостоятельно менять полосу движения. Также автомобиль способен контролировать состояние водителя.

Ранее сообщалось, что в Китае первую партию внедорожников Deepal раскупили за 70 часов.

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