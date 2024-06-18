В Госдуме высказались против легализации тонировки передних стекол автомобилей

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект о снижении требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Парламентарии из ЛДПР предложили понизить порог до 35% только для боковых стекол: по их мнению, «легкая» тонировка необходима автомобилистам в жару, особенно в южных регионах. В своем заключении комитет указал, что снижение порога может привести к росту аварийности из-за сокращения боковой видимости для водителей», — говорится в сообщении.

Согласно техническому регламенту, светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна быть не менее 70%. С тонировкой в темное время суток и плохую погоду видимость снижается. Через затонированное ветровое стекло расстояние, на котором распознается объект, значительно сокращается.

За нарушение норм светопропускания стекол предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор выдает требование о прекращении противоправных действий, в случае повторного нарушения водителю грозит штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

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