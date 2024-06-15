В машину высокопоставленного военного в Ростовской области подложили взрывчатку

В Ростовской области машину начальника штаба воинской части Вадима Собеского могли подорвать неизвестные. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«При осмотре места происшествия, были обнаружены предметы, похожие на части СВУ. Вокруг машины также были обнаружены металлические шарики диаметром 4 мм, которые могли быть использованы в качестве поражающих элементов», — говорится в публикации.

До этого предполагалось, что взрыв мог произойти из-за неисправности газового оборудования.

14 июня Вадим Собеский ехал на своей Volvo, когда авто внезапно зашипело и начало дымить. Сообщалось, что офицер успел покинуть транспортное средство до того, как оно взорвалось.

На место пожара приехали силовики и экстренные службы. Впоследствии следователи возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин заинтересовался покушением на военного в Ростовской области.