Бастрыкин заинтересовался покушением на высокопоставленного военного в Ростовской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить ему результаты расследования покушения на первого заместителя командира воинской части в Ростовской области Вадима Собеского. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Глава ведомства поручил представить доклад о расследовании обстоятельств совершенного в Ростовской области покушения», — отметили в пресс-службе.

14 июня Вадим Собеский ехал на своей Volvo, когда авто внезапно зашипело и начало дымить. Сообщалось, что офицер успел покинуть транспортное средство до того, как оно взорвалось.

На место пожара приехали силовики и экстренные службы. Впоследствии следователи возбудили уголовное дело.

Ранее глава СК заинтересовался делом о наезде ДПС на детей-мотоциклистов.