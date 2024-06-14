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Появилось видео, как в Москве курьер плывет по лужам после суперливня

На видео попал курьер, который в Москве плывет по лужам, чтобы доставить заказ

В сети распространяется видео, на котором курьер «Самоката» вплавь пытается доставить заказ. Кадры опубликовало сообщество «ND — Новости дня» в соцсети «ВКонтакте».

На видео показано, как курьер с заказом на спине плывет по огромной луже, которая появилась в Москве в результате суперливня. Судя по форме, на видео попал работник «Самоката». Примечательно, что человек рядом с курьером стоит в воде по колено. Вероятно, что поплавать в луже мужчина решил по собственному желанию.

В четверг, 13 июня, Москву парализовало из-за затопленных дорог после суперливня.

В столице на фоне сильных осадков было приостановлено движение на части Филевской линии метро. На севере столицы утонул пассажирский автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, в результате никто не пострадал. Движение по Клязьминской улице, где произошел инцидент, было перекрыто.

Ранее последствия суперливня в Подмосковье попали на видео.

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