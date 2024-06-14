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Стало известно, насколько «АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Vesta за три года

Quto: за три года Lada Vesta подорожала в два раза и стала стоить 1,5 млн рублей

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Lada

За три года «АвтоВАЗ» увеличил стоимость модели Lada Vesta почти в два раза. Об этом сообщает портал Quto.ru, в распоряжении которого есть архивные прайс-листы марки от января 2021 года.

Как указывает издание, версия Comfort три года назад стоила 764,9 тыс. рублей. Через год ценник на автомобиль, оснащенный 1,6-литровым мотором на 106 л.с. и МКП, поднялся до 896,9 тыс. рублей. Весной 2022 года автомобиль уже предлагали за 1,1 млн рублей. Спустя год рестайлинговую Vesta оценили в 1,3 млн рублей. К осени 2023-го модель подорожала до 1,4 млн рублей, а к концу года — до 1,5 млн рублей. Сегодня приобрести машину можно за 1,4 млн рублей без учета маркетинговых акций.

До этого стало известно, насколько подорожал «УАЗ Патриот» за три года. Так, в начале лета 2021 года его можно было приобрести всего за 999 тыс. рублей. Однако затем цена на него значительно выросла. Отмечается, что с 2021 по 2024 годы цена на внедорожник увеличилась на 700 тыс. рублей. Теперь машина стоит 1,7 млн рублей. При этом с начала января цены менялись уже четырежды.

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