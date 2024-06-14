Россиянам рассказали, почему водители страдают мужской слабостью

Долгое нахождение за рулем приводит к различным проблемам со здоровьем, поэтому водителям важно посвящать время тренировкам. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал фитнес-тренер, мастер спорта по бодибилдингу Виктор Симкин.

«Если во время поездки у водителя появились 20-30 минут свободного времени, то желательно потратить их на разминку. При долгом сидении за рулем нарушается кровообращение, уходит энергия и возникают риски для здоровья. Среди них — так называемая «мужская слабость». Поэтому лучше сделать остановку и немного потренироваться», — пояснил специалист.

В качестве первого упражнения Симкин посоветовал водителям сделать берпи без касания пола. Между подходами можно отдыхать до минуты. Затем следует совершить несколько классических приседаний с руками над головой. После тренер порекомендовал сделать выпады, выпрыгивания, отжимания с узкой постановкой рук и йога-отжимания.

При этом он подчеркнул, что водитель должен сам выбрать необходимое количество повторений и подходов исходя из своей физической подготовки. Симкин посоветовал начинать с малого и затем постепенно увеличивать нагрузку.

Он добавил, что после тренировки нужно сделать комплексную растяжку задней и передней поверхности бедра, рук и позвоночника.

«Затем необходима заминка для восстановления дыхания. К примеру, можно 30 секунд побегать вокруг машины, а потом немного походить спокойным шагом», — подытожил Симкин.

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