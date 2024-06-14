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Стало известно, по какой статье возбуждено дело после смертельного ДТП в Благовещенске

СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Благовещенске, в котором погибли дети

Сотрудники управления Следственного комитета по Амурской области возбудили уголовное дело по факту ДТП в Благовещенске, где водитель минивэна в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешеходов.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале СК России, дело возбуждено по ч. 6 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Пострадавшие доставлены в больницу, несколько человек, включая несовершеннолетних, погибли на месте», — отметили в СК.

14 июня Telegram-канал «Благовещенск №1» опубликовал видео, на котором бордовый минивэн на полной скорости выезжает на тротуар и влетает в толпу как минимум из девяти пешеходов, среди которых были дети. При этом пострадавшие подлетают в воздух от сильного удара. По предварительной информации Telegram-канала Shot, жертвами стали пять человек.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на предварительную информацию пресс-службы Минздрава Амурской области сообщил, что погибли три человека, включая двоих детей, еще семеро госпитализированы.

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что на место трагедии выехало восемь бригад скорой помощи, всех выживших пострадавших доставили в Амурскую областную клиническую больницу.

Ранее стало известно, какое наказание грозит виновнику ДТП в Благовещенске.

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