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На видео попал момент жесткого наезда минивэна на пешеходов в Благовещенске

На видео попал момент столкновения минивэна с пешеходами в Благовещенске

В сети распространяется видео, на котором минивэн наезжает на группу пешеходов в Благовещенске. Кадры опубликовал Telegram-канал «Благовещенск №1».

На видео можно заметить, как минивэн на полной скорости выезжает на тротуар и влетает в как минимум девятерых пешеходов, среди которых были дети. При этом пострадавшие буквально подлетают в воздух от сильного удара. По предварительной информации, результате аварии погибли пять человек, остальных увезли в больницу. Сам виновник ДТП был пьян. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее россиянин два дня подряд попадался полиции с наркотиками и отправился в СИЗО.

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