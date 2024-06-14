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Автомобили BMW чаще всего эвакуируют из-за долгов их владельцев

Дептранс Москвы: BMW чаще других попадают на спецстоянку из-за долгов владельцев

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

С начала 2024 года эвакуаторы «Московского паркинга» отправили на штраф-стоянку 36 автомобилей из-за долгов их обладателей. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«По решению судебных приставов машины многократных нарушителей правил дорожного движения, которые не оплачивают штрафы, перемещают на спецстоянки. Забрать свои автомобили владельцы могут только после погашения всего долга», — напомнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сумма штрафов обладателей эвакуированных авто составила более 5,6 млн руб. В антирейтинг должников попали владельцы BMW (8 авто), Hyundai (7 авто), Toyota (5 авто).

До этого сообщалось, что в Москве с начала года отправили на спецстоянки более 1 тыс. автомобилей без номеров для проверки полицией. По данным Дептранса, чаще всего эвакуировали BMW (10% случаев), а также Mercedes, Toyota, Zeekr. Отмечается, что машины этих марок отправляли на проверку, поскольку они могли быть связаны с криминалом или находиться в угоне.

Ранее появилось видео с затопленной парковки ЖК, где машиноместо стоит 3 млн рублей.

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