Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве из-за ливня ушел под воду пассажирский автобус

Автобус на севере Москвы ушел под воду после мощного ливня

На севере Москвы дождь затопил автомобильные дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». В результате выпавших осадков, утонул пассажирский автобус.

«Сегодня около 13:40 на Клязьминской улице в результате сверхинтенсивных осадков автобус маршрута 672 попал в скопление воды. Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Водитель действовал в рамках должностной инструкции. На месте работают городские службы. Принимаются необходимые меры для ликвидации подтопления и эвакуации автобуса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по Клязьминской улице перекрыто.

До этого стало известно, что спокойная погода в Москве, которая наблюдается уже третьи сутки, сегодня сменится на дожди и грозы. Однако к выходным снова стабилизируется - будет солнечно и умеренно тепло.

Субтропическую воздушную массу, из-за которой в Москве было достаточно душно и влажно, уйдет, из-за чего погода станет более привычной и соответствующей климатической норме. В пятницу днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, ночью - до 16-18 градусов. В выходные днем ожидается 24-26 градусов выше нуля и ночью — 15-17 градусов тепла.

Ранее россиянам напомнили, как нельзя ездить на дорогах во время дождя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами