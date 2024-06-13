В Москве из-за ливня ушел под воду пассажирский автобус

На севере Москвы дождь затопил автомобильные дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». В результате выпавших осадков, утонул пассажирский автобус.

«Сегодня около 13:40 на Клязьминской улице в результате сверхинтенсивных осадков автобус маршрута 672 попал в скопление воды. Пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Водитель действовал в рамках должностной инструкции. На месте работают городские службы. Принимаются необходимые меры для ликвидации подтопления и эвакуации автобуса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по Клязьминской улице перекрыто.

До этого стало известно, что спокойная погода в Москве, которая наблюдается уже третьи сутки, сегодня сменится на дожди и грозы. Однако к выходным снова стабилизируется - будет солнечно и умеренно тепло.

Субтропическую воздушную массу, из-за которой в Москве было достаточно душно и влажно, уйдет, из-за чего погода станет более привычной и соответствующей климатической норме. В пятницу днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, ночью - до 16-18 градусов. В выходные днем ожидается 24-26 градусов выше нуля и ночью — 15-17 градусов тепла.

Ранее россиянам напомнили, как нельзя ездить на дорогах во время дождя.