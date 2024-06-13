Названы самые популярные подержанные авто до миллиона рублей

В России самыми популярными автомобилями с пробегом стоимостью до миллиона рублей этой весной были Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus, рассказали РИА Новости в компании «СберАвто». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «СберАвто».

«В категории стоимостью до миллиона рублей российские автолюбители чаще всего выбирали Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus», — сказано в исследовании на основе собственных данных компании за март-май 2024 года.

Среди подержанных автомобилей стоимостью до трёх миллионов рублей наибольшим спросом пользовались машины марок BMW, Toyota и Mercedes-Benz, а также Lexus и Volkswagen. BMW X5, Toyota Land Cruiser и BMW X3 возглавили список самых популярных моделей в этом ценовом сегменте.

Чаще всего весной подержанные автомобили покупали в Москве, Санкт-Петербурге, республике Татарстан, Краснодарском крае, Московской области, Башкирии, Свердловской области.

До этого стало известно, что весной 2024 года россияне чаще всего покупали новые автомобили белого и чёрного цветов. Доля в спросе на авто белого цвета составила 36,56%. За год спрос на такие машины вырос на 82,2%. Доля машин чёрного цвета составила 24,04%, а рост спроса — 34,2%. Третье место занял серый цвет с 16,03% при росте 83,6% процента за год.

Кроме того, в топ-5 цветов вошли серебряный и зелёный, получившие 6,69 и 4,54% соответственно.

Лидером по росту спроса среди новых авто стал жёлтый: за год интерес к нему вырос на 332,4%. На втором месте по динамике голубой цвет (133,1%), а на третьем — розовый (111%).

Ранее россиянам рассказали, как снизить цену на подержанный автомобиль.