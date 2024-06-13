Россияне стали чаще закладывать автомобили и мотоциклы

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) заявили, что россияне в 2024 году стали чаще брать кредиты под залог транспортных средств. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что за первые пять месяцев 2024 года россияне заложили 858,2 тыс. автомобилей, мотоциклов, мопедов и других транспортных средств. Это на 60% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В ФНП подчеркнули, что в текущий момент в реестре уведомлений о залоге движимого имущества содержится 10,9 млн записей о залогах на транспортные средства. Их нередко выставляют на продажу, но зачастую человек не предупреждает покупателя о залоге.

В палате добавили, что если бывший собственник прекратит вносить платежи банку, то погасить кредит или вернуть транспортное средство требуют от нового владельца.

До этого по данным исследования финтех-сервиса CarMoney стало известно, что средняя стоимость автомобилей, передаваемых в обеспечение по автозаймам, в январе-марте 2024 года впервые превысила отметку в 1 млн рублей и достигла 1,012 млн рублей (+30,7% с января-марта 2022 года и +13,5% с первого квартала 2023-го).

Ранее в России зафиксировали резкий рост займов на автомобили.