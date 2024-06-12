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Водитель Lada с чеченскими номерами наехал на ногу лежащего у аптеки человека

В Краснодаре водитель Lada с чеченскими номерами припарковался на ноге человека

В Краснодаре мужчины на Lada с номерами Чеченской республики припарковались на ногу мужчины, которому стало плохо у аптеки. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар».

По его данным, инцидент произошел в центре города на улице Красной. Пожилому человеку стало плохо у аптеки и он лег на землю, а затем практически на ноге у мужчины припарковался автомобиль Lada. Оттуда вышли крепкие мужчины, которые были недовольны, что девушка-свидетель снимает происходящее на видео. Один из мужчин набросился на нее с угрозами, требуя прекратить съемку.

Свидетели вызвали на место происшествие скорую помощь, которая забрала пострадавшего, а также полицию, к которой обратились с заявлением.

До этого в Новосибирске раздетый мужчина выбросил с балкона 7 этажа велосипед и повредил припаркованную машину.

Ранее власти Москвы призвали водителей не парковать автомобили под деревьями из-за дождя.

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