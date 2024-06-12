Власти Москвы призвали автомобилистов не ставить машины под деревьями из-за дождя

На фоне сильного дождя Дептранс Москвы призвал автомобилистов не превышать скорость и не парковать машины под деревьями. Предупреждение о непогоде размещено в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Не оставляйте автомобиль и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций», — отмечается в сообщении ведомства.

Также в Дептрансе призвали водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, не отвлекаться на телефон во время движения. Дождь в Москве продлится до утра четверга, предупредили в ведомстве.

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