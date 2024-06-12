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СК заинтересовался перевозчиком, автобус которого перевернулся в Пермском крае

СК начал проверку перевозчика после тяжелого ДТП с автобусом в Пермском крае

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«ЧП Пермь»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ЧП Пермь»

В Березниках Пермского края следователи СК РФ начали проверку перевозчика на соблюдение требований безопасности после ДТП с автобусом, который съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю.

«Начата процессуальная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, состоящая из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов», — отмечается в сообщении ведомства.

Следователи проводят осмотр места ДТП, устанавливают обстоятельства случившегося.

Крупное ДТП с автобусом произошло на 164-м километре трассы «Пермь — Березники». По предварительным данным, водитель автобуса почувствовал себя плохо за рулем и не справился с управлением. Пострадали восемь человек, всего в автобусе ехал 41 человек.

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