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Автоэксперт назвал три правила, как не получить тепловой удар за рулем летом

Автоэксперт Шапарин назвал три правила защиты от теплового удара за рулем летом

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Depositphotos

Есть три эффективных способа защитить себя от жары за рулем во время летнего автопутешествия. О них в интервью радио Sputnik рассказал вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Первый базовый совет — это исправная система кондиционирования. С помощью окна и люка охлаждаться особенно не получится, потому что горячий воздух от раскаленного асфальта — это просто обдув. Вы будете точно так же потеть, но за счет потока ветра пот будет испаряться, вот и все. Ощущение усталости от такой поездки гарантировано», — рассказал специалист.

Также Шапарин посоветовал установить атермальную пленку на стеклах, поскольку она блокирует попадание ультрафиолета в салон. Третий способ защитить себя от жары в поездке — вентиляция сидений.

До этого врач рассказал, почему детей нельзя оставлять в машине в жару. По его словам, нахождение ребенка в закрытом авто может нанести вред его здоровью. «Даже если на улице комфортные +24 °C и переменная облачность, воздух в машине всего за полчаса может нагреться до +37 °C, а за час — до +43 °C», — пояснил специалист.

Он добавил, что дети восприимчивы к таким высоким температурам сильнее, чем взрослые.

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