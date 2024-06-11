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Президент Эритреи купил российские «Уралы» и «КамАЗы» для личного пользования

Президент Эритреи похвалил российские «Уралы» и «КамАЗы» и приобрел несколько авто

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российские «Уралы» и «КамАЗы» пользуются популярностью в Эритрее, в том числе их хвалит глава государства Исайяс Афеворки. Об этом сообщил посол РФ в Государстве Эритрея Игорь Мозго, пишет ТАСС.

«Автомобили «Урал» и «КамАЗ» хорошо зарекомендовали себя здесь. Мне даже говорили, что президент Исайяс Афеворки очень хвалит их и держит при себе несколько новых грузовиков из закупленной в 2018 году партии», — отметил он.

Мозго добавил, что российские автомобили были бы востребованы в стране, однако из-за санкций их транспортировка очень затратна и сложна.

До этого сообщалось, что Ливия готова начать переговоры с РФ по вопросу поставок премиальных автомобилей Aurus. Примечательно, что незадолго до этого в Москве заметили российский автомобиль Aurus Senat с дипломатическими номерами. СМИ сообщали, что красные номера 048D110 77 относятся к посольству Ливии.

Ранее Путин подарил длинный Аurus королю Бахрейна.

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