Президент Эритреи купил российские «Уралы» и «КамАЗы» для личного пользования

Российские «Уралы» и «КамАЗы» пользуются популярностью в Эритрее, в том числе их хвалит глава государства Исайяс Афеворки. Об этом сообщил посол РФ в Государстве Эритрея Игорь Мозго, пишет ТАСС.

«Автомобили «Урал» и «КамАЗ» хорошо зарекомендовали себя здесь. Мне даже говорили, что президент Исайяс Афеворки очень хвалит их и держит при себе несколько новых грузовиков из закупленной в 2018 году партии», — отметил он.

Мозго добавил, что российские автомобили были бы востребованы в стране, однако из-за санкций их транспортировка очень затратна и сложна.

До этого сообщалось, что Ливия готова начать переговоры с РФ по вопросу поставок премиальных автомобилей Aurus. Примечательно, что незадолго до этого в Москве заметили российский автомобиль Aurus Senat с дипломатическими номерами. СМИ сообщали, что красные номера 048D110 77 относятся к посольству Ливии.

Ранее Путин подарил длинный Аurus королю Бахрейна.