Полиция задержала участников стреляющего кортежа с флагом Азербайджана

Сотрудники полиции задержали участников свадебного кортежа в Балашихе, которые устроили стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

«Инцидент произошел на улице Реутовской. По дороге Москва — Нижний Новгород двигался свадебный кортеж, из одной из его машин была устроена стрельба в воздух. В результате инцидента пострадавших нет. Сотрудниками полиции участники произошедшего были задержаны и доставлены в территориальный отдел», — сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», людей во дворе на улице Реутовской возмутил свадебный кортеж, танцы у подъезда, автомобили с флагами Азербайджана и выстрелы холостыми патронами в небо.

Идет проверка случившегося.

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