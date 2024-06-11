На автозаводе «Москвич» работника придавило 700-килограммовым станком

На автозаводе «Москвич» работника придавило станком, который весит 700 кг. Об этом пишет 360.ru.

«Работника придавило 700-килограммовым станком на заводе «Москвич», сообщил наш источник. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно», — говорится в публикации.

На автозаводе информацию также пока не прокомментировали.

До этого сообщалось, что арбитражный суд Москвы отменил решение о взыскании денежных средств с «Москвича» в пользу гонконгской Silver Basis.

Претензии китайской компании относятся еще к тому периоду, когда автозавод назывался «Рено Россия» и принадлежал французской Renault. Дело в том, что Silver Basis так и не получила от российской стороны большую часть денег за заказ (компания поставляла детали для авто). Речь идет примерно о €2,6 млн.

Ранее стало известно, что «Москвич» будет выпускать автомобили на газе вне столицы.