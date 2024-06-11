В Москве водителям посоветовали пересесть на метро

Московских водителей призвали пересесть на метро из-за непогоды. Такую рекомендацию дал столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер. Рекомендуем для поездок по городу воспользоваться метро», — говорится в публикации.

Также в Дептрансе предупредили, что вечером в центре города возможны затруднения в движении. Аналогичная ситуация будет наблюдаться на вылетных магистралях и МКАД.

Накануне синоптики рассказали, что в течение ближайших двух-трех дней в нескольких городах России могут появиться смерчи. С вероятностью 20-30% атмосферные вихри ожидаются в Москве, Брянске, Ярославле и Череповце.

Резкое повышение температуры воздуха приводит к энергонасыщенности атмосферных процессов, из-за чего вероятность торнадо повышается, объяснили синоптики. Такие явления ожидаются в средней полосе страны, особенно в городах, на которых на несколько суток нависла «фронтальная зона». Днем в ней могут формироваться опасные кучево-дождевые облака – смерчи.

Ранее молния ударила в детский велосипед в Москве и полностью испепелила его.