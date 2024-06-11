В России наладят выпуск обновленных бронеавтомобилей «Ахмат»

Российская компания «Ремдизель» планирует начать выпуск обновленного бронеавтомобиля З-СТС «Ахмат» с 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Александра Захарова.

«В прошлом году переработали документацию, в этом году завершаем текущую партию автомобилей З-СТС - и в следующем году автомобиль пойдет уже в новой комплектации с учетом всех нюансов. Они небольшие — машина кардинально не меняется — доработки по результатам эксплуатации в зоне СВО», — сказал Захаров.

По его словам, в автомобиле улучшена защита.

До этого стало известно, что производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат», компания «Ремдизель», собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков.

Также АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

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