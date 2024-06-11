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Автолихачей призвали лишать прав за накопление нескольких штрафов

Автоюрист Воропаев: водителей-лихачей следует лишать прав за постоянные штрафы

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Различные санкции за опасное вождение не помогают решить проблему, в том числе штрафы также являются неэффективным инструментом, считает автоюрист Лев Воропаев. Чтобы разобраться с этим вопросом, нужно начать лишать прав автолихачей в случае, если у них накопится 20-30 штрафов, заявил он в беседе с 360.ru.

Напомним, правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение. Предполагается, что за это будет грозить от 3 тысяч до 5 тыс. рублей и лишение прав за повторное нарушение. Автоюрист призвал добавить к этому лишение прав в случае, если водителя часто штрафуют за разные нарушения. Пока существующие санкции, по его мнению, никак не помогают.

«Как лихачи ездили с большим превышением, так они и продолжают ездить», — отметил он.

Если бы таким нарушителям грозило лишение прав на управление автомобилем за штрафы, они стали бы намного осторожнее на дорогах, отметил специалист.

Что касается наказаний за опасное вождение, то эта мера будет действовать только если выноситься постановления о взыскании будут на основе материалов камер видеонаблюдения. Если же за это будут отвечать инспекторы ГИБДД, то, по мнению Воропаева, это не привнесет никаких значимых изменений.

Ранее автоэксперты объяснили, что нужно сделать перед принятием закона об опасном вождении.

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